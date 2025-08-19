Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
19 августа 2025 / 15:16
19 августа 2025 / 14:34
Захарова назвала "адом" заявление Стубба, сравнившего Украину и Финляндию 1944 года
19 августа 2025 / 11:58
Захарова назвала "адом" заявление Стубба, сравнившего Украину и Финляндию 1944 года
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Финляндии Александера Стубба о схожести текущего положения дел на Украине с ситуацией Финляндии в 1944 году, назвала эти слова "адом".

"Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики? Если он решил действовать как в 1944 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим", - указала дипломат в Telegram-канале.

Она отметила, что с 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 годы Финляндия находилась в вооруженном конфликте с СССР и играла важную роль опоры для немецкой группы "Север" в период блокады Ленинграда. В результате Московского перемирия в 1944 году Хельсинки отрекся от нацистов и вступил в войну на стороне Советского союза.

"Историки полагают, у Финляндии не было выбора. Победоносная Красная Армия начинала сметать рейх и его союзников по всей линии фронта, хитрые финны решили заключить с СССР сепаратный мир, чтобы не оказаться побежденной страной по итогам Второй мировой", - подчеркнула Захарова. 

