Рютте: путь Украины в НАТО необратим, но вступление пока не обсуждается

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Украины существует необратимый путь к членству в альянсе, однако на сегодняшний день этот вопрос не стоит на повестке дня.

"Ситуация такова: США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО, принятая на саммите в 2024 году, состоит в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Рютте отметил, что сейчас в центре внимания находится другой вопрос. "Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины по типу пятой статьи устава НАТО, и то, что именно они будут в себя включать, теперь будет рассматриваться более конкретно", - указал он.