Должность посла Израиля в России займет Одед Йосеф

Комиссия по назначениям глав диппредставительств израильского МИД решила назначить заместителя гендиректора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД страны Одеда Йосефа послом Израиля в России. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"Комиссия по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром приняла решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в России", - следует из заявления.

Отмечается, что "назначение будет вскоре представлено на утверждение правительства".

В МИД Израиля уточнили, что Йосеф ранее был послом Израиля в Кении, а также работал в израильских диппредставительствах в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

В июле стало известно, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин намерена досрочно завершить свою миссию в октябре в связи с новым назначением. Она возглавит европейский департамент МИД Израиля и будет заместителем гендиректора дипведомства.

Гальперин занимает пост посла Израиля в России с ноября прошлого года.