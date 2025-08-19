Президент Франции Эмманюэль Макрон выделил в качестве одной из основных гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта поддержание украинской армии, насчитывающей "сотни тысяч" человек и способной сдерживать Россию. С таким заявлением он выступил по итогам переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

"Это формат украинской армии, способной противостоять и даже сдержать любую российскую агрессию, то есть армия из нескольких сотен тысяч человек, которую мы должны будем оснастить, обучить и содержать на протяжении длительного времени", - подчеркнул он.

Вместе с тем Макрон отметил, что образованная по инициативе Франции и Великобритании так называемая коалиция желающих в рамках будущих гарантий безопасности должна будет разместить на Украине силы поддержки "на суше, в море и в воздухе". Они призваны препятствовать потенциальным вторжениям на украинскую территорию, при этом "не будут размещаться в горячих зонах", но будут демонстрировать "стратегическую поддержку".

По словам французского лидера, США в последние дни сигнализировали о желании взаимодействовать с этой "коалицией желающих", однако вопрос конкретных гарантий со стороны Вашингтона еще только предстоит обсудить.

Вместе с тем он призвал осторожно подбирать формулировки, когда речь заходит о гарантиях для Украины по типу пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. "Эта статья относится к НАТО, которая является военным блоком, при этом известно, что сами США не хотят вступления Украины в НАТО. Вместе с тем нет никакого автоматизма, о чем напомнил американский президент, говоря о статье 5", - указал Макрон, подчеркнув, что "украинцам нужны не декларации о намерениях, а конкретные действия".