Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса

Насколько мы сейчас можем судить, рабочий сценарий решения территориального вопроса в украинском кризисе заключается в том, что Донбасс полностью переходит к России, в Херсонской и Запорожской областях боевые действия замораживаются по линии соприкосновения, в Сумской и Харьковской области территории, контролируемые Россией переходят Украине. Эта формула представляется выгодной и для Украины, и для России. Но не для Европейского Союза. Европейские политики будут отговаривать политические элиты Украины, особенно их националистическую часть. Если Украина решит пойти по другому сценарию, она рискует потерять гораздо больше своих территорий. Это будет не очень выгодно и Москве. Россия тратит на военные действия значительные ресурсы, которые могла бы потратить на собственное экономическое развитие. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.