В мессенджере Мax зарегистрировались 18 млн пользователей

В мессенджере Max с момента его запуска зарегистрировались около 18 млн пользователей. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.

Как отмечается, активнее всего регистрируются на платформе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.

В пресс-службе уточнили, что на мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS - 26%, на версии для компьютеров - 1%.

"С момента запуска мессенджера пользователи отправили свыше 200 млн сообщений и совершили порядка 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки. Средняя длительность голосового вызова составила 8 минут, группового - почти 47,5 минуты. Количество групповых чатов превысило 700 тыс.", - говорится в сообщении.