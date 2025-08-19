Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
19 августа 2025 / 15:16
19 августа 2025 / 14:34
18 августа 2025 / 17:19
Общество
Общество
В мессенджере Мax зарегистрировались 18 млн пользователей
19 августа 2025 / 12:58
В мессенджере Мax зарегистрировались 18 млн пользователей
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В мессенджере Max с момента его запуска зарегистрировались около 18 млн пользователей. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.

Как отмечается, активнее всего регистрируются на платформе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.

В пресс-службе уточнили, что на мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS - 26%, на версии для компьютеров - 1%.

"С момента запуска мессенджера пользователи отправили свыше 200 млн сообщений и совершили порядка 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки. Средняя длительность голосового вызова составила 8 минут, группового - почти 47,5 минуты. Количество групповых чатов превысило 700 тыс.", - говорится в сообщении.

