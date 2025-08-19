Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 117 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 3 авиабомбы, снаряд HIMARS и 117 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 217 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 661 танк и других боевых бронемашин, 1 587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 934 единицы специальной военной автомобильной техники.