Рубио: США больше не дают Украине оружие, а поставляют за счет стран Европы

США больше не поставляют оружие напрямую Украине, а продают его, получая оплату от стран Европы через НАТО. На это обратил внимание госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"Мы больше не даем Киеву ни оружие, ни деньги. Теперь мы продаем им оружие, а европейские страны оплачивают его через НАТО", - сказал он в интервью, стенограмма которого размещена на сайте Госдепартамента.

Накануне американский лидер провел встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать главами государств Евросоюза. Общение Трампа и Зеленского один на один продолжалось около часа. Затем состоялась встреча президента США с европейскими лидерами и Зеленским.