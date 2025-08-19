В России назвали стоимость школьного букета к 1 сентября

Стоимость небольшого школьного букета к 1 сентября, состоящего из 5-7 роз или хризантем, в 2025 году в среднем составит 500-900 рублей. Об этом со ссылкой на Национальную ассоциацию цветоводов сообщает ТАСС.

Вместе с тем букет среднего размера из 10-15 цветов обойдется примерно в 1200-2 500 рублей, а крупные композиции будут стоить от 3 000 рублей.

Уточняется, что по сравнению с годом ранее стоимость букета выросла примерно на 15-25% в зависимости от региона и вида цветов. В ассоциации также отметили, что рост цен на цветы связан в том числе с удорожанием импорта из-за курсовых колебаний и логистических сложностей, а также с ростом себестоимости.