Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров

Переговоры Трампа, Зеленского и лидеров европейских государств обусловлены нормальным дипломатическим процессом, при котором различные стороны пытаются добиться более выгодных для себя условий и поднимать те вопросы, которые вызывают их наибольшую озабоченность. Вчерашняя встреча не преподнесла никаких сюрпризов. Все идет по тому сценарию, который наметили президенты России и США на Аляске. Мы видим, что Киев пытается предложить свои альтернативные условия урегулирования кризиса. Зеленский выступает против переговоров без перемирия, и ему крайне важно добиться территориальных уступок от России. Его задача убедить США, что это Россия выдвигает завышенные требования и не способствует продвижению переговоров вперед. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов.