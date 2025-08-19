Премьер Японии впервые заявил о гибели невинных людей в России из-за конфликта на Украине

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, говоря о необходимости прекращения огня на Украине, подчеркнул, что из-за продолжающегося конфликта "ни в чем не повинные люди" становятся жертвами как на Украине, так и в России. Об этом он заявил при общении с журналистами, комментируя состоявшиеся в Вашингтоне переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров Европы.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Президент Трамп предпринимает различные активные действия, нацеленные на установление мира на Украине. Мы считаем это очень важным. Ежедневно становятся жертвами ни в чем не повинные люди. На Украине, да и в России тоже", - сказал Исиба, впервые в публичном выступлении признав, что украинский конфликт приводит к гибели людей в России.

По его словам, сегодня самым важным является скорейшее прекращение огня и "достижение справедливого мира". "Вот это достижение справедливого мира - это очень сложный вопрос, его решение займет время", - указал премьер.

Что касается той роли, какую Япония могла бы сыграть в обеспечении гарантий безопасности для Украины, он отметил, что японская сторона всесторонне рассмотрит возможные варианты с точки зрения своих возможностей и действующей законодательной базы. "Но на сегодняшний день говорить о чем-то конкретном еще нельзя", - заключил Исиба.

В понедельник Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Во встрече также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.