Российские ВС нанесли групповой удар по НПЗ, снабжавшему ВСУ

Российские войска минувшей ночью ударили по украинскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что НПЗ осуществлял снабжение горючим группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Групповой удар нанесли с использованием высокоточного оружия и ударных беспилотников. Цель достигнута, все заданные объекты поражены, указали в российском оборонном ведомстве.