Безопасность
Российские ВС нанесли групповой удар по НПЗ, снабжавшему ВСУ
19 августа 2025 / 14:15
© Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска минувшей ночью ударили по украинскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что НПЗ осуществлял снабжение горючим группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Групповой удар нанесли с использованием высокоточного оружия и ударных беспилотников. Цель достигнута, все заданные объекты поражены, указали в российском оборонном ведомстве.
