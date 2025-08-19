Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
19 августа 2025 / 20:50
КОТИРОВКИ
USD
19/08
80.4256
EUR
19/08
94.0884
Новости часа
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
Москва
19 августа 2025 / 20:50
Котировки
USD
19/08
80.4256
0.0000
EUR
19/08
94.0884
0.0000
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Моди заявил, что Индия должна подготовить 40-50 космонавтов для будущих миссий
19 августа 2025 / 14:30
Моди заявил, что Индия должна подготовить 40-50 космонавтов для будущих миссий
© Михаил Климентьев/ ТАСС

Индии предстоит подготовить 40-50 космонавтов для реализации плана будущих космических миссий. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди при общении с индийским летчиком-испытателем Шубханшу Шуклой, который вернулся с Международной космической станции (МКС) в составе миссии Ax-4 компании Axiom Space.

"Мы должны получить резерв из 40-50 космонавтов для осуществления космических миссий Индии", - сказал он, подчеркнув, что полученный Шуклой опыт будет ценен для готовящегося первого индийского пилотируемого полета на орбиту.

В августе 2018 года Моди впервые сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж. Четверо его членов уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии. Название проекта "Гаганьян" означает "небесный корабль". Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена реализовать миссию в первом квартале 2027 года.

Позднее глава индийского правительства поставил департаменту космических исследований республики задачу создать первую отечественную обитаемую космическую станцию к 2035 году и совершить высадку космонавтов на Луну к 2040 году. Вместе с тем Моди призвал развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс. 

Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
17:57
Слуцкий считает, что Европа не должна мешать переговорам по Украине
17:45
Онищенко: реклама безалкогольного пива является циничным обходом закона
17:27
Лавров напомнил Стуббу о вступившей в НАТО Финляндии, которая считает Россию врагом
17:16
Президент США назвал невозможным возвращение Крыма Украине
16:59
Володин: в России работает система противодействия нелегальной миграции
16:43
"Яндекс" оказался на 13-м месте среди самых посещаемых сайтов в мире
16:33
Президент назвал образование основой успеха развития России
16:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
15:58
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения