Моди заявил, что Индия должна подготовить 40-50 космонавтов для будущих миссий

Индии предстоит подготовить 40-50 космонавтов для реализации плана будущих космических миссий. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди при общении с индийским летчиком-испытателем Шубханшу Шуклой, который вернулся с Международной космической станции (МКС) в составе миссии Ax-4 компании Axiom Space.

"Мы должны получить резерв из 40-50 космонавтов для осуществления космических миссий Индии", - сказал он, подчеркнув, что полученный Шуклой опыт будет ценен для готовящегося первого индийского пилотируемого полета на орбиту.

В августе 2018 года Моди впервые сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж. Четверо его членов уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии. Название проекта "Гаганьян" означает "небесный корабль". Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена реализовать миссию в первом квартале 2027 года.

Позднее глава индийского правительства поставил департаменту космических исследований республики задачу создать первую отечественную обитаемую космическую станцию к 2035 году и совершить высадку космонавтов на Луну к 2040 году. Вместе с тем Моди призвал развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс.