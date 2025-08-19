Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
КОТИРОВКИ
USD
19/08
80.4256
EUR
19/08
94.0884
Медведев: русофобам из ЕС не удалось обыграть Трампа на его поле
19 августа 2025 / 14:45
Медведев: русофобам из ЕС не удалось обыграть Трампа на его поле
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Поддерживающая Украину антироссийская "коалиция желающих" как ни подлизывалась к президенту США Дональду Трампу, не смогла переубедить его. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Антироссийской воинственной "коалиции желающих" не удалось переиграть президента США на его поле. Европейцы рассыпались в благодарностях и подлизывались к нему", - указал он.

Однако, иронично отметил политик, говоря о Владимире Зеленском, которого европейцы прибыли накануне поддержать в Белом доме, "главный вопрос заключается в том, как запоет киевский клоун про гарантии и территории, когда вернется домой, снова надев свою зеленую военную форму".

Накануне Трамп провел встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран ЕС. Беседа Трампа и Зеленского один на один продолжалась около часа. Затем состоялась встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. 

После этих переговоров Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского.

