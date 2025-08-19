Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
19 августа 2025 / 20:50
Новости часа
19 августа 2025 / 20:47
19 августа 2025 / 14:34
ВЦИОМ: большинство граждан РФ не хотели бы жить за границей
19 августа 2025 / 14:59
ВЦИОМ: большинство граждан РФ не хотели бы жить за границей
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, большинство (91%) граждан РФ не хотели бы жить за границей. 

"Подавляющее большинство россиян (91%) не рассматривают для себя переезд в другую страну на постоянное место жительства. Крепкая привязанность к родине сохраняется с 1991 года. Даже периоды относительной нестабильности в обществе не смогли ее переломить", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, хотели бы переехать всего 6% опрошенных, при этом половина из них не представляют, когда это было бы возможно в силу различных причин.

На вопрос об эмиграции в целом, 59% респондентов высказали мнение, что надо жить в той стране, где родился и получил образование. Вместе с тем 33% россиян полагают, что жить надо там, где тебе будет хорошо.

Опрос проводился 19 июля среди 1 600 граждан старше 18 лет. 

