Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
/ Россия / Политика / Украина сегодня / СВО
Политика
Лавров считает детским лепетом утверждения о "неспровоцированном нападении" на Украину
19 августа 2025 / 15:16
Лавров считает детским лепетом утверждения о "неспровоцированном нападении" на Украину
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал детским лепетом заявления лидеров Европы о том, что РФ якобы "неспровоцированно напала" на Украину.

"Есть четкое понимание и президентом США Дональдом Трампом, и его командой того, что у этого конфликта есть причина. И что разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, - это все детский лепет. Я другого слова не найду", - отметил он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Главное, что они продолжают так говорить. И продолжают, как показала их встреча в Вашингтоне с президентом Трампом, куда и Владимира Зеленского вызвали, требовать немедленного перемирия. По крайней мере, некоторые из них, такие, как канцлер Германии Фридрих Мерц, продолжают заявлять, что надо давить на Россию санкциями. Никто из этих господ даже не вспомнил словосочетание "права человека", - указал глава российской дипломатии.

18:15
Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
17:57
Слуцкий считает, что Европа не должна мешать переговорам по Украине
17:45
Онищенко: реклама безалкогольного пива является циничным обходом закона
17:27
Лавров напомнил Стуббу о вступившей в НАТО Финляндии, которая считает Россию врагом
17:16
Президент США назвал невозможным возвращение Крыма Украине
16:59
Володин: в России работает система противодействия нелегальной миграции
16:43
"Яндекс" оказался на 13-м месте среди самых посещаемых сайтов в мире
16:33
Президент назвал образование основой успеха развития России
16:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
15:58
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
