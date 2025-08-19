Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал детским лепетом заявления лидеров Европы о том, что РФ якобы "неспровоцированно напала" на Украину.

"Есть четкое понимание и президентом США Дональдом Трампом, и его командой того, что у этого конфликта есть причина. И что разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, - это все детский лепет. Я другого слова не найду", - отметил он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Главное, что они продолжают так говорить. И продолжают, как показала их встреча в Вашингтоне с президентом Трампом, куда и Владимира Зеленского вызвали, требовать немедленного перемирия. По крайней мере, некоторые из них, такие, как канцлер Германии Фридрих Мерц, продолжают заявлять, что надо давить на Россию санкциями. Никто из этих господ даже не вспомнил словосочетание "права человека", - указал глава российской дипломатии.