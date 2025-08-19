Народный артист РФ Борис Щербаков выписан из больницы после перелома шейки бедра. Об этом сообщил сам артист, отметив, что чувствует себя хорошо.

"Все хорошо. Да, дома", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что 75-летний артист был госпитализирован с переломом шейки бедра, ему провели операцию.

Щербаков актер театра и кино, телеведущий. Исполнил роли в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других.