Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
Общество
Борис Щербаков выписан из больницы
19 августа 2025 / 15:29
© Станислав Красильников/ ТАСС
Народный артист РФ Борис Щербаков выписан из больницы после перелома шейки бедра. Об этом сообщил сам артист, отметив, что чувствует себя хорошо.
"Все хорошо. Да, дома", - сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что 75-летний артист был госпитализирован с переломом шейки бедра, ему провели операцию.
Щербаков актер театра и кино, телеведущий. Исполнил роли в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других.
Актуально