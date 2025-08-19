Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Мединский: Москва передала Киеву 1 тыс. тел погибших военнослужащих
19 августа 2025 / 15:42
Мединский: Москва передала Киеву 1 тыс. тел погибших военнослужащих
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Россия в рамках cтамбульских договоренностей передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, Киев передал 19 тел. Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

"Согласно cтамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1 000 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нам отдали - 19. Так же, как месяц назад ", - указал он.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом по украинскому урегулированию. Стороны условились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия также предложила Украине передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Мединский отмечал, что решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей. 

