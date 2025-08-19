Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Экономика
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
19 августа 2025 / 15:58
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
© Антон Вергун/ ТАСС

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением изучить возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Согласно обращению, в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги поддержка наиболее уязвимых слоев населения имеет особую значимость, "особенно с учетом перехода с 1 января 2025 года на прогрессивную шкалу налогообложения". "Освобождение от НДФЛ для граждан с такими доходами позволит заметно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни", - считает Слуцкий.

"В связи с предстоящим формированием трехлетнего бюджета РФ, прошу изучить возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тыс. рублей в месяц", - указал он.

В беседе с ТАСС лидер ЛДПР отметил, что сегодня порядка трети граждан живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет около 20 тыс. рублей. "Люди, которые получают 25-27 тысяч в месяц, живут на грани бедности, а государство еще с них собирает налоги", - подчеркнул политик.

"Это только кажется, что 13% с 30 тысяч - мелочь. На деле эта "мелочь" сохранит деньги для простых людей, приведет к небольшому, но росту семейного бюджета", - добавил он.

