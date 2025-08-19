Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили порядка 1 370 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 военнослужащих, "Запада" - свыше 240, Южной группировки - более 235, "Центра" - свыше 410, "Востока" - более 230, "Днепра" - свыше 95 военнослужащих. Кроме того, противник потерял 17 бронемашин, 17 артиллерийских орудий, добавили в МО РФ.
