Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
19 августа 2025 / 15:16
19 августа 2025 / 14:34
Общество
Общество
Президент назвал образование основой успеха развития России
19 августа 2025 / 16:33
Президент назвал образование основой успеха развития России
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского педагогического съезда. Текст послания размещен на сайте Кремля.

"Для обсуждения приоритетных задач развития национальной системы образования нынешний форум собрал на своей площадке преподавателей, ученых, наставников, представителей органов власти и общественных организаций со всей нашей большой страны. Такой авторитетный состав в полной мере соответствует главной цели вашей встречи, ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России", - указал глава государства.

Он обратил внимание, что отечественная педагогика неизменно отличалась многогранным подходом, поэтому в процессе планирования на перспективу стоит учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и современной российской школы.

"Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы - от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И безусловно, во всех регионах важно обеспечить достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он выразил надежду, что участники съезда смогут выстроить передовую, творческую, развивающуюся систему образования, ориентированную на реализацию потенциала каждого, на решение ключевых задач развития страны. 

