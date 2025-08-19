"Яндекс" оказался на 13-м месте среди самых посещаемых сайтов в мире

Российская платформа "Яндекс" расположилась на 13-й строчке рейтинга самых посещаемых сайтов мира, представленном аналитической компанией Similarweb, передает ТАСС.

Первые позиции в списке заняли американские Google, YouTube и Facebook (принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ). Замыкают рейтинг сервис коротких видео TikTok и маркетплейс Amazon.

Как отмечается, доля всемирного трафика у лидера рейтинга Google составила 19,63%. Доля "Яндекса", занявшего самое высокое место из всех представленных российских площадок, составляет 0,68%.

Всего в список вошли 75 сайтов. Кроме того, в него включены российские сайты компаний Ozon, VK и платформы "Дзен".

Некоторое время назад в отчетности "Яндекса" за II квартал сообщалось, что количество активных пользователей "Поиска" составило более 110 млн человек.