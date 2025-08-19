Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения

19 августа 2025 / 20:47
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров

19 августа 2025 / 15:16
19 августа 2025 / 20:47
19 августа 2025 / 15:16
19 августа 2025 / 14:34
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Антироссийские санкции США
Экономика
Саммит на Аляске и российский ТЭК
Альянсы российских нефтегазовых компаний с американскими концернами перспективны
19 августа 2025 / 18:27
Саммит на Аляске и российский ТЭК

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Украинский вопрос жестко сопряжен с антироссийскими санкциями, и нацелены они прежде всего на ТЭК России. Однако саммит на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп пока не планирует вводить санкции против России, поскольку встреча с Владимиром Путиным на Аляске прошла, по его мнению, хорошо.

Об этом американский лидер заявил 16 августа в интервью телеканалу Fox News. Если же конфликт на Украине наконец получится разрешить, то логично рассуждать о постепенном ослаблении санкций, и восстановлении кооперации РФ и США в энергетической сфере. Речь о возращении американских игроков в нефтегазовые проекты РФ.

Москва здесь демонстрирует конструктивную позицию: 15 августа Владимир Путин дополнил указ о переводе проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию условиями возврата иностранцев в проект. Ранее из состава его участников вышел американский концерн ExxonMobil. Российский президент Владимир Путин дополнил указ, которым в 2022 году проект по добыче нефти «Сахалин-1» был переведен в российскую юрисдикцию, рядом новых положений, следует из обновленного документа. Они определяют условия, при которых участник консорциума, чья доля ранее была отчуждена кабмином, может вернуться обратно в его состав. Изменения в указ были опубликованы в преддверии саммита лидеров России и США на Аляске.

Альянсы российских нефтегазовых компаний с американскими концернами перспективны —  они позволяют рассчитывать на синергию. Москве важны технологии и инвестиции, а Вашингтону — развитие внешней добычной базы и высокая маржинальность проектов — прежде всего шельфовых.

При этом всецелого отраслевого союзничества ждать вовсе не стоит — амбициозный американский план Трампа по нелинейному наращиванию национального нефтегазового экспорта не позволяет Москве рассчитывать на сильные санкционные смягчения. Вашингтон едва ли готов к тотальному отказу от рестрикционных методов. Путин это четко понимает: в публичных выступлениях он неоднократно призывал не питать иллюзий на предмет того, что Запад откажется от недобросовестной конкуренции —   санкционных практик, которую Москва считает нелегитимными. 

Российский президент на пресс-конференции отметил конструктивный формат переговоров с Дональдом Трампом: «Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса».

Российский лидер также указал на актуальность взаимодействия в Арктике и возобновления межрегиональных контактов: «В том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству».

Кстати, как сообщило Reuters, Белый дом в преддверии саммита на Аляске обсуждал возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов. «В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче и сжижению газа на Аляске... Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске", — говорится в материале агентства.

Позитивные сигналы с переговорного трека Россия—США усилили давление на котировки нефти. Новости с Аляски понизили опасения по поводу сбоев в поставках «черного золота» из РФ. Цены на природный газ также понизились. Скажем, в Европе стоимость фьючерса, торгуемого в Амстердаме, достигла минимумом мая. Сдержать    «бычий» настрой на рынке углеводородов не помогли даже «посылы» Белого дома в преддверии высокой встречи на Аляске, целью которых было умерить «прорывные» ожидания от нее.

Да, сенсаций по итогам российско-американского саммита ожидаемо не случилось, но шансы на дипломатическое разрешение конфликта на Украине встреча Путина и Трампа в Анкоридже, безусловно, повысила.   

 

 

