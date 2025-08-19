Израиль плотно занялся Северным Йеменом

Юрий Веселов, военный обозреватель

ВВС Израиля нанесли 17 августа серию ударов по Северному Йемену. Взрывы ракет прозвучали вблизи центральной электростанции в Сане, а также на энергетических объектах в нескольких других городах. Представители шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) пока не отреагировали на действия еврейского государства.

Одновременно с угрозами в адрес хуситов по армейскому радио выступил министр обороны Израиля Исраэл Кац, заявив, что северные йеменцы «заплатят высокую цену за любую попытку угрожать Израилю, будь то запуск ракет или беспилотных летательных аппаратов».

«Мы вводим воздушную и морскую блокаду против хуситов, которая нанесет им большой вред. Нанесенные сегодня утром удары по объектам энергетики есть только начало наших действий», - добавил Кац. Он обвинил Иран в оказании военно-технической помощи боевым формированиям «Ансар Алла» и вновь повторил угрозу перехвата всех морских и теперь уже и воздушных судов, прямо или косвенно участвующих в поставках иранского оружия.

Израильские официальные лица в военном ведомстве признали активизацию хуситами обстрелов территории и объектов еврейского государства в последние дни. При этом они указывают, что подавляющее большинство ракет и беспилотников уничтожаются в воздухе и не долетают до целей. Вместе с тем в Израиле предпочитают не обнародовать сведений о нанесенном ущербе в случаях применения «Ансар Алла» баллистических ракет нового поколения с повышенными тактико-боевыми характеристиками.

Следует откровенно признать, что Израиль несет чувствительные экономические потери от блокады хуситами морского пути из Аравийского в Красное море. Северные йеменцы научились поражать гражданские морские транспорты, осуществляющие перевозки в интересах Израиля и стран так называемой западной коалиции. Их военные корабли предпочитают не ходить в пределах действия ракетного оружия и морских беспилотников хуситов.

Безусловно, действия израильтян могут серьезно отразиться на экономике и внутриполитической ситуации в Северном Йемене: «Ансар Алла» не располагает эффективными средствами ПВО для обеспечения защиты своих объектов. В свою очередь, оказывающий им военно-техническую помощь Иран, также страдает от данного недостатка.

Но, как представляется, хуситы в этой ситуации будут усиливать действия на море и вести работу по поиску слабых мест в противоракетной обороне Израиля.