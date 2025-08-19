Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
19 августа 2025 / 20:51
КОТИРОВКИ
USD
19/08
80.4256
EUR
19/08
94.0884
Новости часа
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
Москва
19 августа 2025 / 20:51
Котировки
USD
19/08
80.4256
0.0000
EUR
19/08
94.0884
0.0000
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Израиль плотно занялся Северным Йеменом
Военное руководство еврейского государства намерено прорвать блокаду Красноморского района
19 августа 2025 / 18:36
Израиль плотно занялся Северным Йеменом

 

Юрий Веселов, военный обозреватель

ВВС Израиля нанесли 17 августа серию ударов по Северному Йемену. Взрывы ракет прозвучали вблизи центральной электростанции в Сане, а также на энергетических объектах в нескольких других городах. Представители шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) пока не отреагировали на действия еврейского государства.

Одновременно с угрозами в адрес хуситов по армейскому радио выступил министр обороны Израиля Исраэл Кац, заявив, что северные йеменцы «заплатят высокую цену за любую попытку угрожать Израилю, будь то запуск ракет или беспилотных летательных аппаратов».

«Мы вводим воздушную и морскую блокаду против хуситов, которая нанесет им большой вред. Нанесенные сегодня утром удары по объектам энергетики есть только начало наших действий», - добавил Кац. Он обвинил Иран в оказании военно-технической помощи боевым формированиям «Ансар Алла» и вновь повторил угрозу перехвата всех морских и теперь уже и воздушных судов, прямо или косвенно участвующих в поставках иранского оружия.

Израильские официальные лица в военном ведомстве признали активизацию хуситами обстрелов территории и объектов еврейского государства в последние дни. При этом они указывают, что подавляющее большинство ракет и беспилотников уничтожаются в воздухе и не долетают до целей. Вместе с тем в Израиле предпочитают не обнародовать сведений о нанесенном ущербе в случаях применения «Ансар Алла» баллистических ракет нового поколения с повышенными тактико-боевыми характеристиками.

Следует откровенно признать, что Израиль несет чувствительные экономические потери от блокады хуситами морского пути из Аравийского в Красное море. Северные йеменцы научились поражать гражданские морские транспорты, осуществляющие перевозки в интересах Израиля и стран так называемой западной коалиции. Их военные корабли предпочитают не ходить в пределах действия ракетного оружия и морских беспилотников хуситов.

Безусловно, действия израильтян могут серьезно отразиться на экономике и внутриполитической ситуации в Северном Йемене: «Ансар Алла» не располагает эффективными средствами ПВО для обеспечения защиты своих объектов. В свою очередь, оказывающий им военно-техническую помощь Иран, также страдает от данного недостатка.

Но, как представляется, хуситы в этой ситуации будут усиливать действия на море и вести работу по поиску слабых мест в противоракетной обороне Израиля.

Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
17:57
Слуцкий считает, что Европа не должна мешать переговорам по Украине
17:45
Онищенко: реклама безалкогольного пива является циничным обходом закона
17:27
Лавров напомнил Стуббу о вступившей в НАТО Финляндии, которая считает Россию врагом
17:16
Президент США назвал невозможным возвращение Крыма Украине
16:59
Володин: в России работает система противодействия нелегальной миграции
16:43
"Яндекс" оказался на 13-м месте среди самых посещаемых сайтов в мире
16:33
Президент назвал образование основой успеха развития России
16:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
15:58
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения