Толковище в Белом доме: а про интересы безопасности России забыли?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»



Сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, как мы помним, американский президент обсудил ее итоги с Зеленским и европейскими союзниками, а наутро стало известно, что в понедельник 18 августа главарь украинской хунты летит в Вашингтон. При этом европейцы немедленно дали понять, что одного его не оставят – и фигурально, и буквально выражаясь.

В субботу лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции и Европейского Союза вскоре после известия о предстоящем американском вояже Зеленского сделали совместное заявление. В нем говорилось, что «не следует налагать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами»; «Россия не может иметь право вето на путь Украины в ЕС или НАТО»; решения о своей территории «должна принимать Украина, а «международные границы не могут быть изменены силой»; Европейский союз не прекратит «ужесточать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление» на Россию.

Далее в субботу и воскресенье грозные украинолюбивые заявления европейцев продолжились. Например, британский премьер Стармер пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», и «пока Путин не прекратит свое варварское наступление, мы будем продолжать закручивать гайки его военной машине». А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сделать Украину «стальным дикобразом», которого «не смогут переварить враждебные силы». Для этого Европа намерена усилить ее военный потенциал, в том числе за счет расширения производства беспилотников. Также фрау Урсула отметила, что ЕС требует прекращения огня только при условии соблюдения территориальной целостности страны и достижения политического урегулирования, намереваясь построить «мир через силу». Кроме того, «коалиция желающих» в целом опять выразила желание направить в зону конфликта после прекращения огня свои «миротворческие силы».

Зеленский, воодушевленный поддержкой, взял достаточно агрессивный тон. Он вновь потребовал перемирия вместо долгосрочного урегулирования, а также заявил, что «настоящие переговоры могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта» и территориальные вопросы «должны обговаривать только лидеры Украины и России на трехсторонних переговорах: Украина, США, Россия». Кроме того, он отверг любые гипотетические территориальные уступки, обсуждавшиеся на аляскинском саммите, повторив, что «Конституция Украины делает невозможной отказ от территорий».

Но в информационном пространстве наблюдались и не такие оптимистичные для киевского режима заявления. Например, итальянский премьер Мелони возразила против любимой идеи Макрона о европейских «миротворцах» на Украине. Да и сам Макрон, вроде бы надежный друг Зеленского, стал допускать некоторые если не формализованные, то фактические уступки. «Ни одна страна не может принять потерю территорий, если у неё нет гарантий безопасности для оставшейся территории. Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий. Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву, но это очень серьезная уступка», - заявил французский президент. Впрочем, это больше похоже на уловку с целью обеспечить киевскому режиму передышку для реванша.

В итоге было решено, что Зеленскому одному лететь в США негоже, и сформировалась целая «группа поддержки» (так сказать, эскорт). Составили ее в итоге президент Финляндии Стубб, Стармер, Макрон, канцлер Германии Мерц, Мелони, фон дер Ляйен и генсек НАТО Рютте. Зеленский, прибыв в США утром в понедельник, опубликовал полный энтузиазма пост, заканчивающийся дифирамбами в адрес как Трампа, так и европейцев: «Уверен, мы защитим Украину, эффективно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша совместная сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру».

Однако в американском воздухе энтузиазм слегка разбавлялся скепсисом. «Зеленского ждёт гнев Трампа, если он не согласится на мирную сделку», - писало издание Bloomberg. Дополнительным щелчком по носу стало официальное требование Белого дома прибыть на встречу в костюме, иначе она будет отменена. Отсылка к скандальной встрече в этом же месте полгода назад очевидна.

С требованием украинскому гостю пришлось смириться, в награду за что американский хозяин благодушно вышел лично встретить его на пороге резиденции – прибывшие чуть ранее европейцы такой чести не удостоились. Трамп и Зеленский общались наедине чуть более часа. «Мы коснулись многих вопросов. Я также опосредованно поговорил с Путиным. И ещё поговорю с ним. Возможно, мы организуем трехстороннюю встречу», - так оценил беседу президент США, после чего стартовал новый раунд – уже с участием лидеров Старого Света.

На этом переговорном отрезке финский президент Стубб, ворвавшийся в когорту главных европейских переговорщиков-«ястребов», заявил, что в 1944 году его страна нашла решение и он уверен, что и в 2025 будет найдено решение, чтобы «закончить российскую агрессию». Учитывая, что тогдашним решением было перемирие с антигитлеровской коалицией и начало боевых действий против соединений вермахта на территории Суоми, неясно, как именно роли-аналоги Стубб распределяет на этот раз.

Две дамы, Урсула фон дер Ляйен и Джорджа, заявили, что ЕС будет работать над гарантиями безопасности, схожими с пятой статьи НАТО, которая, напомним, обещает помощь альянса его участникам в случае нападения на одного из них, то есть Украина де-факто и даже де-юре подключается к натовской инфраструктуре. Макрон предложил обсудить урегулирование не на трехсторонней, а на четырехсторонней встрече с участием Европы, добавив, что ключевая гарантия безопасности – это мощные ВСУ. Мерц выразил надежду, что перемирие будет достигнуто уже к следующему саммиту.

Сам Трамп заявил, что пока этот день был «очень успешным» и пообещал приложить усилия для организации трехсторонней встречи США, Украины и России. По его словам, нужно обсудить возможный обмен территориями и гарантии безопасности – их Россия согласилась принять и Трамп «не верит в дальнейшую агрессию». Итогом же нынешней встречи он хотел бы видеть договоренности по большинству имеющихся вопросов, включая безопасность. Зеленский по большому счету повторил основные тезисы Трампа – переговоры очень хорошие, США дают надежду на обеспечение гарантий безопасности, территориальные вопросы должны обсуждаться на трехсторонней встрече.

После открытой для прессы части переговоров состоялась еще и закрытая, а также ночной звонок Трампа Владимиру Путину. Некоторые его подробности озвучил помощник президента Юрий Ушаков, сказав, что лидеры обсудили недавние переговоры в Анкоридже, нынешнюю вашингтонскую встречу и высказали за прямые переговоры российской и украинской делегации.

Когда программа саммита была завершена, Зеленский огласил свои позиции по мирному урегулированию, явно отступив от ряда предыдущих требований. Он сказал и о готовности встретиться с Путиным и даже обсудить с ним территориальный вопрос, и о том, что снял условие прекращение огня как обязательного пролога переговоров. Правда, он подал дело так, что именно России мир сейчас нужен больше и что именно она запросила двух- и трехстороннюю встречу. Да и по территориям «Зе» крайне упирается насчет конкретики, доказывая, что успехи ВС РФ непропорциональны требованиям нашей дипломатии: «Мне удалось показать много на карте, кто какие контролирует территории – по-настоящему, а не просто слухи». Также, если верить ему, США пообещали участвовать в гарантиях украинской безопасности.

Трампа же не оставляет жизнерадостность и ощущение близкой Нобелевской премии и мирного соглашения на условиях, которые из всех участников больше всего устроят его: «В ходе встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки. Все очень рады возможности достижения МИРА между Россией и Украиной. По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет определено. После этой встречи у нас будет встреча, в которой примут участие оба президента и я. Опять же, это был очень хороший, первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года».

Стубб сообщил, что проработка обговоренных гарантий безопасности уже началась. Мерц пообещал встречу Путина и Зеленского в течение двух недель. Главным европейским ястребом выступил вроде бы чуть смягчившийся Макрон. «Грузия в 2008, Крым в 2014. Есть полная уверенность в том, что если заключать какую-либо мирную сделку без гарантий безопасности, Россия никогда не будет уважать свои слова, никогда не будет выполнять свои же собственные обязательства. Так что для нас это [гарантии безопасности Украины] совершенно критично»,-заявил он в интервью NBC News. А в выступлении перед журналистами в Вашингтоне им вновь было анонсирована посылка европейских «миротворцев» на Украину после завершения конфликта. И, наконец, никакого обмена территориями в рамках мирного соглашения по Украине быть не должно.

Местом возможной встречи Путина с украинским главарем Макрон назвал Женеву, в то время как источники Reuters в администрации США говорят о Венгрии. Но пока сама возможность такого личного диалога выглядит крайне противоречивой и неоднозначной. Свежая публикация Bloomberg - гарантии безопасности США и Европы для Киева будут направлены на усиление вооруженных сил и возможностей Украины без ограничений, включая численность ВСУ. Госсекретарь США Рубио возглавит рабочую группу НАТО для разработки гарантий безопасности Украины, пишет уже Wall Street Journal. В нее войдут советники по нацбезопасности и представители блока. Предполагаемый пакет гарантий будет включать основных пакета: военное присутствие, систему ПВО, поставки вооружений и контроль за соблюдением прекращения огня.

Возможно, это безопасность для Украины, но точно не для России?