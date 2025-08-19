Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Володин: в России работает система противодействия нелегальной миграции
Володин: в России работает система противодействия нелегальной миграции
В России создана система противодействия нелегальной миграции, всего с прошлого года принят 21 закон в сфере миграционной политики. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ответственность за организацию нелегальной миграции ужесточили - за участие в таких преступлениях грозит срок до 15 лет. Анализ свидетельствует о том, что нормы работают, указал председатель палаты.

Он привел информацию МВД за первую половину текущего года, в соответствии с которой количество выявленных преступлений по ст. 322.1 УК РФ увеличилось на 7,2%. "На 27,9% вырос показатель пресеченных фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Россию либо режима пребывания здесь", - отметил Володин в своем канале в Max.

За указанный период число выданных ВНЖ и разрешений на временное проживание сократилось на 32,2% и 31,6% соответственно. Из России депортировали на 17% больше приезжих нарушителей, чем за аналогичный период 2024 года. Приобретенное гражданство прекратили у 791 человека.

Вместе с тем Володин подчеркнул, что 11 августа 2025 года вступил в силу закон, расширяющий основания для прекращения приобретенного гражданства - теперь их свыше 80. Работа над совершенствованием законодательства в этой сфере продолжается, заключил он. 

