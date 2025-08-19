Президент США назвал невозможным возвращение Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп отметил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и членство Киева в НАТО.

"Обе эти вещи невозможны", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

"Задолго до президента РФ Владимира Путина, это было "нет - нет" со стороны России или СССР. Это всегда было "нет - нет". Россия сказала: "Мы не желаем так называемого противника или врага. Мы не хотим их на нашей границе". И они были правы", - указал Трамп.

"Украина не будет частью Североатлантического альянса", - заключил он.