Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
Политика
Президент США назвал невозможным возвращение Крыма Украине
19 августа 2025 / 17:16
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп отметил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и членство Киева в НАТО.
"Обе эти вещи невозможны", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
"Задолго до президента РФ Владимира Путина, это было "нет - нет" со стороны России или СССР. Это всегда было "нет - нет". Россия сказала: "Мы не желаем так называемого противника или врага. Мы не хотим их на нашей границе". И они были правы", - указал Трамп.
"Украина не будет частью Североатлантического альянса", - заключил он.
Актуально