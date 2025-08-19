Лавров напомнил Стуббу о вступившей в НАТО Финляндии, которая считает Россию врагом

Законодательно отраженный статус постоянного нейтралитета и многократные уверения в дружбе и добрососедстве не стали для Финляндии препятствием к вступлению в НАТО, которая воспринимает Россию как врага. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Руководители Финляндии подписали договор, в котором говорилось о вечном нейтралитете, о том, что никто - ни СССР, ни Финляндия - никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны. Где все это? Сегодня они вошли в НАТО, которая считает Россию врагом", - указал министр.

Он отметил, что "Финляндия долгие десятилетия после Второй мировой войны наслаждалась наилучшими условиями для экономического роста, решения социальных проблем, обеспечивая благополучие населения во многом за счет поставок российских энергоносителей и в целом за счет сотрудничества с СССР, а затем и с Россией".

"Те блага, которые Финляндия получала за счет вот этих особых отношений с нашей страной, были в одночасье просто выкинуты в мусорную яму", - добавил глава российской дипломатии.