Онищенко: реклама безалкогольного пива является циничным обходом закона

Реклама безалкогольного пива по телевидению представляет собой обход действующего законодательства, который остается в сознании как позитивное употребление алкогольной продукции. На этом акцентировал внимание эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Я с опасением смотрю, как безалкогольное пиво сытно рекомендуют. Где-то там стоит ноль или мимолетно скажут: безалкогольное. Но рекламируют пиво, и понятно, что люди в своем сознании понимают, что это все-таки алкогольный напиток. И когда человек его выпьет, ему кроме чувства сытости еще приходит и чувство эйфории. Это просто циничный обход закона", - отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Он дал совет пить чай, так как это полезный и тонизирующий напиток. Кроме того, по его словам, выпивая по меньшей мере 2-3 литра воды ежедневно, будет происходить нормализация метаболизма.