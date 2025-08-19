Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
Общество
Онищенко: реклама безалкогольного пива является циничным обходом закона
19 августа 2025 / 17:45
Онищенко: реклама безалкогольного пива является циничным обходом закона
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Реклама безалкогольного пива по телевидению представляет собой обход действующего законодательства, который остается в сознании как позитивное употребление алкогольной продукции. На этом акцентировал внимание эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Я с опасением смотрю, как безалкогольное пиво сытно рекомендуют. Где-то там стоит ноль или мимолетно скажут: безалкогольное. Но рекламируют пиво, и понятно, что люди в своем сознании понимают, что это все-таки алкогольный напиток. И когда человек его выпьет, ему кроме чувства сытости еще приходит и чувство эйфории. Это просто циничный обход закона", - отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Он дал совет пить чай, так как это полезный и тонизирующий напиток. Кроме того, по его словам, выпивая по меньшей мере 2-3 литра воды ежедневно, будет происходить нормализация метаболизма. 

