Эксперты: переговоры Трампа с Зеленским не принесли видимых результатов

18 августа в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украина Владимиром Зеленским, а также лидерами ведущих государств ЕС. Никаких конкретных результатов они не принесли, а заставить Трампа изменить позицию Зеленскому и ЕС не удалось, считают опрошенные ИА «Инфорос» эксперты. Перспективы же переговорного процесса, по их мнению, весьма туманны.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, «если бы были конкретные договоренности, то они были бы озвучены. Но вчера была демонстративная встреча, на которой Зеленского почти уговорили, уломали пойти на «обмен территориями». То есть это и есть главный результат встречи. И то, что Зеленский приехал с поддержкой европейских политиков, ему не помогло. Но кроме этого пока ровным счетом еще ничего сказать нельзя. А заявления, которые делает Трамп и Зеленский, потом могут быть легко дезавуированы ими самими или другими политиками. Поэтому ко всему происходящему нужно относиться осторожно. Да, были заявления, что Украине не нужно в НАТО, что будет какая-то другая система безопасности. Но какая, в чем она будет выражаться, например – создание зарубежных военных баз и размещение зарубежных военных контингентов по линии соприкосновения - об этом ничего сказано не было. Единственное, что прозвучало: Зеленский вроде бы согласился в принципе на «обмен территориями». То есть он отдает территорию Донбасса, а в обмен получает территории Сумской и Харьковской областей, но при этом наверняка он не будет признавать эти территории российскими. В тоже время ему не удалось переломить Трампа и не только ему, но и всей команде европейских лидеров. Вот это и есть основной результат».

В свою очередь доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев также считает, что «никаких конкретных результатов в ходе вчерашних переговоров в Белом доме не достигнуто. Правда Трамп не выполнил домашнее задание, которое он получил в Анкоридже. Надо было решить несколько вопросов именно с Зеленским. Ведь планировалась сначала встреча только с ним, а приехала целая команда. В итоге получается, что Трамп не уступил, но он и не продвинулся вперед. Вопросы механизма обмена территорий, гарантий безопасности Украине и России остались не решены. То есть фактически получается, что Европа остается на своей точке зрения, и ясно, что Трамп сделал ход конем. Убедившись, что не получается ничего, он переложил свою работу на плечи Путина, заявляя о том, что эти вопросы будут решаться уже в ходе трехстороннего саммита, который планируется провести до конца августа. То есть все эти тяжелые темы падают на Путина, а Трамп, получается, ничего не сделал. Это первое ощущение. А второе - нас просто заманивают на встречу с Зеленским, рассчитывая, что Россия пойдет на уступки, и Запад добьется своего в ходе переговорного процесса потому, что не получилось добиться победы над Россией на поле боя. И европейцы хотят, чтобы Россия проявила якобы искренность в стремлении к миру, что в их понимании означает, что Россия должна вернуть Крым, ЛНР, ДНР, как заявил Макрон. Кроме того, вчера возникли вопросы санкций, и если Россия не уступит на трехсторонней встрече, то Запад введет новые санкции. Так что если будет трехсторонний саммит, и Запад своего не добьется, то надо будет искать совершенно новые формы установления мира на Украине, видимо военные».

Рассуждая о перспективах переговорного процесса, Богдан Безпалько отмечает, что «говорить о каком-то продвижении после этой встречи в процессе урегулирования украинского кризиса, можно только в том плане, что многие политики стали встречаться, и впервые не звучат однозначные требования нанести военное поражение России. Этого уже не звучит ни от Зеленского, ни от Макрона, и даже Мерц сменил риторику. Поэтому в этом отношении изменения есть, но их недостаточно. Но конкретики нам придется ждать достаточно долго. То есть решение закончить войну вроде бы есть у ряда политиков, а других к этому принуждают, но более конкретного решения по условиям прекращения боевых действий еще не выработано. И оно может вырабатываться очень долго и может развалиться в процессе переговоров. Поэтому вся переговорная конструкция достаточно хрупкая»

Андрей Суздальцев также скептически оценивает перспективы переговорного процесса: «если и говорить о каком-то продвижении после этой встречи в процессе урегулирования украинского кризиса, то только в плане того, что начат диалог, и стороны выставляют свои требования совершенно открыто. Что, правда, не мешает им нашу позицию извращать и опять настаивать, что мы должны покориться Европе. И это якобы даст справедливый мир для Украины. А что, в отношении России справедливый мир не нужен? Но об этом у европейцев разговора нет».