Слуцкий считает, что Европа не должна мешать переговорам по Украине

Переговорный процесс по Украине может выйти на новый виток, Европа не должна этому мешать. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Европа должна прислушаться к призыву президента России Владимира Путина и не мешать переговорному процессу. А он имеет шансы выйти на новый виток. Как сообщил Кремль, президенты РФ и США в ходе телефонного разговора обсудили идею о повышении уровня делегаций на прямых переговорах Москвы и Киева", - указал он.

Слуцкий обратил внимание, что встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и его "группой поддержки" из числа европейских лидеров стали развитием "заложенной в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира". Ближайшие дни покажут, станет ли встреча в Белом доме этапом на пути к окончанию конфликта, добавил он.