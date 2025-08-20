Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля

Следующий саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года. Соответствующее заявление генерального секретаря Марка Рютте распространила пресс-служба военного блока.

"Я хочу поблагодарить Турцию за то, что она примет саммит Североатлантического альянса 7-8 июля в Анкаре", - отметил он.

Генсек дал обещание, что лидеры стран альянса в Анкаре "продолжат готовить ответы на имеющиеся вызовы".

Турция во второй раз примет саммит НАТО за последние 25 лет - предыдущий состоялся в Стамбуле в 2004 году.