Политика
Саммит НАТО 2026 года примет Турция 7-8 июля
19 августа 2025 / 18:15
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС
Следующий саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года. Соответствующее заявление генерального секретаря Марка Рютте распространила пресс-служба военного блока.
"Я хочу поблагодарить Турцию за то, что она примет саммит Североатлантического альянса 7-8 июля в Анкаре", - отметил он.
Генсек дал обещание, что лидеры стран альянса в Анкаре "продолжат готовить ответы на имеющиеся вызовы".
Турция во второй раз примет саммит НАТО за последние 25 лет - предыдущий состоялся в Стамбуле в 2004 году.
