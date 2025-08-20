Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 августа в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что после саммита на Аляске США стали гораздо глубже подходить к украинскому урегулированию: «Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили».

Министр также подчеркнул, что одна из первопричин кризиса - проблема безопасности РФ, когда «грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались» дававшиеся [России] обязательства не допустить расширения НАТО на восток: «Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО".

По словам Лаврова, США понимают необходимость долгосрочного урегулирования на Украине: «А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом».

Глава российской дипломатии, с другой стороны, подчеркнул, что «высокомерное отношение к международному праву, к тем обещаниям, которые часто даются лживо и закрепляются на бумаге, чувствуется в подходах этих граждан (лидеров ЕС) к нынешнему украинскому кризису».

Касаясь перспектив дальнейших переговоров по Украине Лавров отметил, что «Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент [Путин] об этом неоднократно говорил. (…) Любые контакты по Украине «с участием первых лиц [необходимо] готовить предельно тщательно». А перед переговорами Зеленскому стоит отменить законы, дискриминирующие права русскоязычного населения на Украине.

