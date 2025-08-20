Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
20 августа 2025 / 01:08
КОТИРОВКИ
USD
20/08
80.3466
EUR
20/08
93.5604
Новости часа
США полагают, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
Москва
20 августа 2025 / 01:08
Котировки
USD
20/08
80.3466
0.0000
EUR
20/08
93.5604
0.0000
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 августа в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что после саммита на Аляске США стали гораздо глубже подходить к украинскому урегулированию: «Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили».

Министр также подчеркнул, что одна из первопричин кризиса - проблема безопасности РФ, когда «грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались» дававшиеся [России] обязательства не допустить расширения НАТО на восток: «Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО".

По словам Лаврова, США понимают необходимость долгосрочного урегулирования на Украине: «А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом».

Глава российской дипломатии, с другой стороны, подчеркнул, что «высокомерное отношение к международному праву, к тем обещаниям, которые часто даются лживо и закрепляются на бумаге, чувствуется в подходах этих граждан (лидеров ЕС) к нынешнему украинскому кризису».

Касаясь перспектив дальнейших переговоров по Украине Лавров отметил, что «Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент [Путин] об этом неоднократно говорил. (…) Любые контакты по Украине «с участием первых лиц [необходимо] готовить предельно тщательно». А перед переговорами Зеленскому стоит отменить законы, дискриминирующие права русскоязычного населения на Украине.

.

 

Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
21:43
США полагают, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели
21:20
Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
20:56
Трамп хочет добиться прекращения конфликта на Украине в кратчайшие сроки
20:37
Участие в песенном конкурсе "Интервидение" подтвердили уже 19 стран
20:17
Фицо сожалеет, что путь к миру на Украине ЕС показал Трамп
19:59
Большинство опрошенных граждан США считают Путина сильным лидером
19:41
Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и применять санкции в отношении РФ
19:18
Захарова: Киев все еще не желает забирать из плена 1 тыс. военных ВСУ
18:59
Президент Литвы призвал определить 2030 год в качестве даты приема Украины в ЕС
18:42
В Пакистане из-за наводнения погибли не менее 358 человек
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения