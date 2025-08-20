В Пакистане из-за наводнения погибли не менее 358 человек

Не менее 358 жителей провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана погибли за последние трое суток из-за разрушительного наводнения, вызванного муссонными дождями. Об этом информировало региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

В результате стихийного бедствия сотни человек пострадали. Наводнение полностью уничтожило 349 жилых домов и еще порядка 450 зданий получили повреждения. Власти создали 456 временных лагерей для эвакуированных из зоны бедствия жителей. В Хайбер-Пахтунхве действует режим чрезвычайного положения, к спасательным операциям привлечены шесть тысяч военнослужащих и добровольцев.

Днем ранее глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф передал свою месячную зарплату в фонд помощи пострадавшим от разрушительного наводнения жителям северо-западных регионов страны. Его примеру последовали все министры правительства исламской республики.

В Пакистане сезон муссонов, как правило, длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к природным бедствиям. Согласно прогнозам синоптиков, сильные дожди в стране продолжатся до середины сентября.