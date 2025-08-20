Президент Литвы призвал определить 2030 год в качестве даты приема Украины в ЕС

Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
19 августа 2025 / 14:34
19 августа 2025 / 18:59
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз определить 2030 год датой приема Украины в сообщество. С таким заявлением он выступил во время видеоконференции лидеров стран "коалиции желающих", информировала президентская пресс-служба.
"Мы должны включить Украину в переговорный процесс и установить конкретную дату приема в члены ЕС - 2030 год", - указал Науседа.
По его мнению, переговорный процесс может быть возобновлен уже в сентябре. "Это было бы тем сигналом, в котором так нуждается Украина", - отметил литовский президент.
