Президент Литвы призвал определить 2030 год в качестве даты приема Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз определить 2030 год датой приема Украины в сообщество. С таким заявлением он выступил во время видеоконференции лидеров стран "коалиции желающих", информировала президентская пресс-служба.

"Мы должны включить Украину в переговорный процесс и установить конкретную дату приема в члены ЕС - 2030 год", - указал Науседа.

По его мнению, переговорный процесс может быть возобновлен уже в сентябре. "Это было бы тем сигналом, в котором так нуждается Украина", - отметил литовский президент.