Захарова: Киев все еще не желает забирать из плена 1 тыс. военных ВСУ

Киев по-прежнему не желает забирать тысячу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые остаются в плену у России. Соответствующее сообщение разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на заявление украинского посла в Польше Василия Боднара, который отметил, что Украина знает, "как убивать русских", и поэтому ценна для НАТО.

"Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают", - подчеркнула дипломат.

Некоторое время назад помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский информировал о том, что Москва в рамках cтамбульских договоренностей передала Киеву 1 000 тел погибших военнослужащих, украинская сторона передала 19 тел.