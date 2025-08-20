Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и применять санкции в отношении РФ

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас по итогам экстренного онлайн-саммита сообщества заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией, будет тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжать применять антироссийские санкции.

В соцсети X глава европейской дипломатии отметила, что Брюссель "не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания" по урегулированию на Украине. По ее мнению, "гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться". С этой целью европейцы "будут тренировать ВСУ" и "готовить новые санкции" против Москвы, указала Каллас.