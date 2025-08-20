Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
Политика
Большинство опрошенных граждан США считают Путина сильным лидером
19 августа 2025 / 19:59
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Большинство американских граждан считают, что президент России Владимир Путин является сильным лидером. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного изданием The Economist и компанией YouGov.
Как отмечается, порядка 32% респондентов назвали Путина очень сильным лидером, 41% находят президента РФ "в какой-то степени" сильным руководителем.
Опрос проводился 15-18 августа среди 1568 совершеннолетних американцев.
Актуально