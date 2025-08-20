Большинство опрошенных граждан США считают Путина сильным лидером

Большинство американских граждан считают, что президент России Владимир Путин является сильным лидером. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного изданием The Economist и компанией YouGov.

Как отмечается, порядка 32% респондентов назвали Путина очень сильным лидером, 41% находят президента РФ "в какой-то степени" сильным руководителем.

Опрос проводился 15-18 августа среди 1568 совершеннолетних американцев.