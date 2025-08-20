Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление в связи с тем, что Европейскому союзу путь к миру на Украине продемонстрировал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после видеоконференции лидеров стран сообщества.

"Выражаю сожаление, что мы в ЕС должны были ждать появления на политической арене Дональда Трампа, чтобы он нам продемонстрировал путь, ведущий к миру", - отметил Фицо.

По словам главы словацкого правительства, переговоры об урегулировании на Украине не продвинутся вперед без обсуждения вопроса о территориальных изменениях.

"Я настроен скептически и в отношении принятия дальнейших санкций против РФ, если переговоры по условиям завершения войны не будут продвигаться так, как представляют в ЕС", - указал он. Фицо также обратил внимание, что выступает за скорейший мир, поддерживает реализацию планов вступления Украины в ЕС, но против ее принятия в НАТО.

Вместе с тем он подчеркнул, что "конфликт невозможно разрешить военными средствами, а атомную державу, которой является РФ, в обычной войне невозможно победить".