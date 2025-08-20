Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
20 августа 2025 / 01:09
КОТИРОВКИ
USD
20/08
80.3466
EUR
20/08
93.5604
Новости часа
США полагают, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
Москва
20 августа 2025 / 01:09
Котировки
USD
20/08
80.3466
0.0000
EUR
20/08
93.5604
0.0000
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Фицо сожалеет, что путь к миру на Украине ЕС показал Трамп
19 августа 2025 / 20:17
Фицо сожалеет, что путь к миру на Украине ЕС показал Трамп
© Артем Геодакян/ ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление в связи с тем, что Европейскому союзу путь к миру на Украине продемонстрировал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после видеоконференции лидеров стран сообщества.

"Выражаю сожаление, что мы в ЕС должны были ждать появления на политической арене Дональда Трампа, чтобы он нам продемонстрировал путь, ведущий к миру", - отметил Фицо.

По словам главы словацкого правительства, переговоры об урегулировании на Украине не продвинутся вперед без обсуждения вопроса о территориальных изменениях.

"Я настроен скептически и в отношении принятия дальнейших санкций против РФ, если переговоры по условиям завершения войны не будут продвигаться так, как представляют в ЕС", - указал он. Фицо также обратил внимание, что выступает за скорейший мир, поддерживает реализацию планов вступления Украины в ЕС, но против ее принятия в НАТО.

Вместе с тем он подчеркнул, что "конфликт невозможно разрешить военными средствами, а атомную державу, которой является РФ, в обычной войне невозможно победить".

Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
21:43
США полагают, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели
21:20
Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
20:56
Трамп хочет добиться прекращения конфликта на Украине в кратчайшие сроки
20:37
Участие в песенном конкурсе "Интервидение" подтвердили уже 19 стран
20:17
Фицо сожалеет, что путь к миру на Украине ЕС показал Трамп
19:59
Большинство опрошенных граждан США считают Путина сильным лидером
19:41
Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и применять санкции в отношении РФ
19:18
Захарова: Киев все еще не желает забирать из плена 1 тыс. военных ВСУ
18:59
Президент Литвы призвал определить 2030 год в качестве даты приема Украины в ЕС
18:42
В Пакистане из-за наводнения погибли не менее 358 человек
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения