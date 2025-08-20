Участие в международном песенном конкурсе "Интервидение-2025" подтвердили 19 государств со всех континентов. Об этом со ссылкой на Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР", - говорится в сообщении.

"Приглашения направлялись в ряд стран Европы, а также в США. Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату", - отметили организаторы.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960 - 1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.

Возрожденное "Интервидение" 20 сентября текущего года примет Москва. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).