Москва
20 августа 2025 / 01:09
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
Трамп хочет добиться прекращения конфликта на Украине в кратчайшие сроки
19 августа 2025 / 20:56
Трамп хочет добиться прекращения конфликта на Украине в кратчайшие сроки
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы ждать месяц для проведения новой встречи по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

"Трамп хочет видеть завершение этой войны, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения в вопросе мирного урегулирования и прекращения этой войны в кратчайшие сроки", - подчеркнула она. 

