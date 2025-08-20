Трамп хочет добиться прекращения конфликта на Украине в кратчайшие сроки

Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Президент США Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы ждать месяц для проведения новой встречи по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.
"Трамп хочет видеть завершение этой войны, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения в вопросе мирного урегулирования и прекращения этой войны в кратчайшие сроки", - подчеркнула она.
