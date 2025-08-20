Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Лавров: перед переговорам с Москвой Зеленскому следует отказаться от дискриминации русскоязычного населения
19 августа 2025 / 20:47
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Переговоры по Украине
Политика
Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
19 августа 2025 / 21:20
Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
© Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

В Белоруссии готовы организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт газете "Ведомости".

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике - мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему президент Беларуси с американским коллегой в ходе их телефонного разговора не обсуждали", - указала она.

В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран Европы. Позднее американский лидер позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе обсуждалась идея повышения их уровня.

