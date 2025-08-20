США полагают, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели

США исходят из того, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в ближайшие две недели. Об этом сообщила глава протокола США посол Моника Кроули.

"Эта двусторонняя встреча между президентами Путиным и Зеленским может состояться в течение следующих двух недель", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Вместе с тем дипломат не стала уточнять возможное место проведения этой встречи. "Я не хочу опережать президента США Дональда Трампа и какие бы то ни было заявления по этому поводу, которые он может сделать", - указала она.