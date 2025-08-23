Запад хочет навязать России свой вариант урегулирования украинского кризиса

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 19 августа, лидеры двух государств «высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В связи с этим, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах». Несмотря на столь взвешенную оценку Кремлем перспектив российско-украинского диалога, в западных СМИ и политических кругах активно обсуждаются варианты, сроки и локации двусторонней встречи Путина и Зеленского, либо их переговоров при участии Трампа.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает в этой связи, что «Запад всегда форсирует такие вопросы. На протяжении последних четырех лет, да и ранее Запад пытался определить за нас нашу позицию. Запад хочет, чтобы Россия приняла западные нарративы, и чтобы Россия сделала то, что Запад хочет от нас».

В этой связи эксперт указал на то, что поэтому «Москва не подтверждает такую встречу ни в двухстороннем, ни в трехстороннем формате. Но как сказал Лавров, при определенных условиях Россия к этой встрече готова, но не в течение ближайших 2-3 недель, хотя Россия не отвергает такую возможность в принципе. И относиться к результатам такой встречи нужно очень сдержанно. Недостаточно, чтобы такая встреча была тщательнейшим образом подготовлена, ибо я глубоко сомневаюсь, что Зеленский пойдет на уступки, и после возможного подписания какого-то документа киевская власть останется русофобской и посчитает, что граница будет закрыта на всю оставшуюся жизнь. Запад вынуждает нас совершать действия или поступки, которые противоречат нашим интересам».