Эксперт Топорнин: похвалы Трампа в адрес Лукашенко не приведут к отмене санкций

Какова была причина звонка Дональда Трампа Александру Лукашенко, после которого глава Белого дома охарактеризовал белорусского президента самым превосходным образом?

Мы знаем, что в белорусских тюрьмах содержатся около 1300 политзаключенных. Трамп просил продолжить их освобождение. Ну а то, что Лукашенко получил столь броские эпитеты в свой адрес – это манера американского президента говорить так о политических лидерах. У него высших оценок удостаивался и лидер Северной Кореи, и европейские политики, и Владимир Путин.

Все это, конечно, не означает, что США готовы пересмотреть свою санкционную политику в отношении Белоруссии. Возможно, Лукашенко и согласится на освобождение еще какого-то количества политических заключенных – это ничем серьезным ему лично не угрожает. Однако, вряд ли это приведет к прорыву в отношениях с США. В Вашингтоне продолжают считать белорусский режим авторитарным и убеждены, что, пока Лукашенко у власти, там ничего не поменяется.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

