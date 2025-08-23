Пашинян и Оверчук обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС

Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
21 августа 2025 / 20:28
21 августа 2025 / 20:25
20 августа 2025 / 20:03
Политика
20 августа 2025 / 17:59
© Александр Рюмин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и зампредседателя правительства России Алексей Оверчук обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом информировала пресс-служба правительства республики.
"Во время встречи были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня между Арменией и Россией. Собеседники коснулись актуальных тем сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стороны затронули динамику объемов товарооборота, ход реализации совместных программ, а также произвели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Актуально