Почему Трамп спешит заключить «сделку по Украине»?

Президент США Дональд Трамп форсирует заключение «сделки по Украине». Он, по его словам, уже "приступил к организации" двусторонней встречи Путина с Зеленским – «в месте, которое еще предстоит определить». За ней должна последовать «и трехсторонка, то есть те же двое президентов и [он] сам». Трамп подчеркнул, что первый этап подготовки займет «неделю-другую», после которых ему должно «стать ясно, возможно ли переговорное урегулирование» конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 августа сообщила, что "вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф будут продолжать координацию с Россией и Украиной, чтобы это (российско-украинские переговоры) произошло как можно скорее".

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк пояснил, что «Трамп неоднократно заявлял, что война на Украине - это война Байдена. А сам он не видит вообще никакого смысла в участии США в этой войне ни напрямую, ни косвенно. По его мнению, основные угрозы национальной безопасности США - это американо-мексиканская граница и Индо-тихоокеанский регион. А что касается Украины, то с точки зрения Трампа, совершенно непонятно, зачем США в это ввязались, и пора с этим заканчивать. Отсюда стремление Трампа побыстрее закончить с этой головной болью и переключится на более важные проблемы».

Эксперт обратил внимание на то, что «есть шанс выхода Трампа из переговорного процесса в случае его пробуксовки. Трамп неоднократно говорил, что он просто умоет руки и предоставит европейцам и украинцам, если они не пожелают пойти на мировую, решать эту проблему самостоятельно. И такой шанс очень велик - американцы уже практически прекратили безвозмездную военную помощь Украине, а то, что еще поставляется, выделено еще при Байдене. Новая же администрация будет поставлять оружие для Украины только за европейские деньги».