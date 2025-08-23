Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки

Украинский конфликт в 2014 году сплотил Запад и НАТО. Однако с приходом к власти в США Дональда Трампа это сообщество заново раскололось и раскололось фундаментально.

С другой стороны, не стоит переоценивать самостоятельность европейцев. Европейские страны, включая Германию, Францию, Великобританию и Голландию не обладают на данный момент достаточной субъектностью, ресурсностью, политической волей для проведения самостоятельной глобальной политики.

Европейские лидеры в украинском вопросе будут пытаться оказывать давление на Трампа. Но, если американский президент будет настойчив, Зеленский может оказаться с Россией один на один. На какие уступки в этом случае он готов будет пойти – станет известно уже в ближайшее время.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог,

руководитель аналитического отдела Международного евразийского

движения Владимир Киреев.

