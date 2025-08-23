Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
23 августа 2025 / 04:54
КОТИРОВКИ
USD
23/08
80.7498
EUR
23/08
93.6274
Новости часа
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Москва
23 августа 2025 / 04:54
Котировки
USD
23/08
80.7498
0.0000
EUR
23/08
93.6274
0.0000
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
21 августа 2025 / 20:28
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
21 августа 2025 / 20:25
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
20 августа 2025 / 20:03
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Безопасность
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
20 августа 2025 / 20:03

Украинский конфликт в 2014 году сплотил Запад и НАТО. Однако с приходом к власти в США Дональда Трампа это сообщество заново раскололось и раскололось фундаментально.

С другой стороны, не стоит переоценивать самостоятельность европейцев. Европейские страны, включая Германию, Францию, Великобританию и Голландию не обладают на данный момент достаточной субъектностью, ресурсностью, политической волей для проведения самостоятельной глобальной политики.

Европейские лидеры в украинском вопросе будут пытаться оказывать давление на Трампа. Но, если американский президент будет настойчив, Зеленский может оказаться с Россией один на один. На какие уступки в этом случае он готов будет пойти – станет известно уже в ближайшее время.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог,
руководитель аналитического отдела Международного евразийского
движения Владимир Киреев.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3f9acb6a789ab00d0c0c6d2f4df51131/

 

 

Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Лукашенко анонсировал визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином
11:26
Зеленский отверг возможность встречи с Путиным и Трампом в Москве
10:55
В России 59% работающих родителей намерены пойти на линейку
10:41
Вэнс: США в курсе особенностей позиций России и Украины в переговорах
10:18
В России с сентября запретят управлять авто при дальтонизме и аутизме
21:57
Путин отметил, что у России сформирован надежный ядерный щит
21:40
Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала женщина
21:22
Медведев заявил, что на Украине не должно быть "миротворцев" НАТО
20:57
Мантуров: саммит России и Индии планируется провести в 2025 году
20:41
На орбиту выведен биологический спутник "Бион-М"
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения