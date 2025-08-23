Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
21 августа 2025 / 20:28
21 августа 2025 / 20:25
20 августа 2025 / 20:03
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Многополярный мир
Общество
Число погибших при ДТП в Афганистане возросло до 79
20 августа 2025 / 18:16
Число погибших при ДТП в Афганистане возросло до 79
© AP Photo/ Rahmat Gul/ТАСС

Число погибших в результате ДТП с автобусом в провинции Герат в Афганистане увеличилось до 79, в том числе 17 детей. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на главу местного информационного отдела правительства.

Ранее стало известно о 70 жертвах аварии. ДТП произошло на трассе Херат - Кабул и также затронуло мотоцикл и грузовик. Уточняется, что автобус перевозил беженцев афганского происхождения, депортированных из Ирана.

14 июля Управление ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb сообщило, что с начала текущего года свыше 1 млн афганских беженцев вернулись на родину, в том числе более 900 тыс. из Ирана. Тогда в ООН указали, что "в связи с недавней эскалацией военных действий между Израилем и Ираном число афганцев, возвращающихся из Ирана, существенно выросло"./p>

