В Грузии отметили, что ЕС не должен настаивать на эскалации с Россией

Европейский союз не должен требовать от Грузии, чтобы она портила отношения с Россией. На этом акцентировал внимание спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Если хочешь быть мирным проектом, посреди войны не нужно требовать от страны, прошедшей три войны, эскалации с Россией, что сделал Брюссель", - указал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Спикер отметил, что цель Грузии - по пути к членству в Евросоюзе не навредить себе физически и духовно. То, что ЕС был создан для мира, не означает в нем мира автоматически, констатировал он.

Для того, чтобы быть мирным проектом, Евросоюз не должен финансировать экстремизм, вмешиваться в выборы, заниматься клеветой и посягать на тысячелетние ценности Грузии, подчеркнул политик.

Представительство ЕС в Грузии 19 августа в Facebook разместило пост, согласно которому, Евросоюз был создан для мира, а стремление Грузии войти в сообщество означает, что страна станет частью этого мирного проекта.